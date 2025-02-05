В Эстонии вышли из строя 2 электростанции за 2 дня до отключения от БРЭЛЛ

В Эстонии вышли из строя сразу 2 электростанции. Это произошло всего за два дня до того, как республика отсоединится от российской и белорусской энергосистем и подключится к европейской.

Электростанция Аувере, которая работает на сланцевом масле и биотопливе, отключилась из-за поломки котла. Ее не могут починить уже несколько дней. Перестал работать и шестой энергоблок ТЭЦ в Нарве. Эксперты указывают, что могут сигнализировать о системных проблемах в энергетическом секторе.