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В Эстонии вышли из строя 2 электростанции за 2 дня до отключения от БРЭЛЛ
В Эстонии вышли из строя сразу 2 электростанции. Это произошло всего за два дня до того, как республика отсоединится от российской и белорусской энергосистем и подключится к европейской.
Электростанция Аувере, которая работает на сланцевом масле и биотопливе, отключилась из-за поломки котла. Ее не могут починить уже несколько дней. Перестал работать и шестой энергоблок ТЭЦ в Нарве. Эксперты указывают, что могут сигнализировать о системных проблемах в энергетическом секторе.
На всякий случай правительство Эстонии призывает граждан запасаться продуктами и газовыми горелками.