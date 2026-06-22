В Европе из-за аномальной жары у животных массово наблюдаются тепловые удары

Большую часть Европы охватила аномальная жара. По данным Reuters, резкое повышение температуры вызвано движением горячего воздуха из Сахары, который сформировал над регионом мощный "тепловой купол". В Италии, Испании и Великобритании из-за сорокаградусного зноя объявили наивысший, красный уровень опасности.

Экстремальные температуры также зафиксированы во Франции: погода привела к серьезным перебоям в движении поездов из-за риска деформации рельсов. В Германии и Бельгии жара сменяется сильнейшими грозами.



Тревогу бьют и зоозащитники: у животных массово наблюдаются тепловые удары.