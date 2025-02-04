В Евросоюзе планируют пересмотреть Конвенцию ООН о статусе беженцев

Страны ЕС требуют пересмотреть Конвенцию ООН о просителях убежища, чтобы упростить их выдворение. Как утверждает Times, инициатива принадлежит Польше.

Отмечается, что документ, принятый в 1951 году, устарел морально и не соответствует вызовам времени.

Издание констатирует: в Европе с трудом справляются с потоком мигрантов. Только за 24-й год страны ЕС получили более миллиона прошений об убежище. При этом недовольство населения укрепило позиции националистических и радикально-популистских партий по всему Евросоюзу.