В Финляндии откроют новую площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы

Площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы откроют в финском городе Йоэнсуу, расположенном в 70 километрах от российской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиовещателя Yle.

"В Йоэнсуу планируется построить новую площадку для тестирования защиты границы", - говорится в материале.

По данным Yle, площадка будет представлять собой лабораторию в Йоэнсуу и полигон Вуосанка в области Кайнуу, принадлежащий финским силам обороны. Лабораторию поэтапно введут в эксплуатацию в начале 2026 года, сообщает телерадиовещатель.

"На испытательной площадке в будущем будут тестироваться, среди прочего, беспилотные летательные аппараты, транспортные средства для перевозки личного состава, будущие беспроводные сетевые соединения, технологии искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычислительные и квантовые сенсоры", - говорится в материале.