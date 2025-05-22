В Газе сообщили о гибели более 100 человек за минувшие сутки

Свыше 100 человек погибли за прошедшие 24 часа в результате израильских ударов по сектору Газа, около 250 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения палестинского анклава.

Согласно его данным, за минувшие сутки в больницы сектора были доставлены 247 раненых и тела 107 погибших, включая извлеченные из-под завалов останки троих человек, убитых ранее. При этом установленное число жертв израильских атак остается под завалами на улицах и дорогах, а бригады скорой помощи и спасатели не могут получить к ним доступ.

По информации Минздрава, общее количество погибших в Газе с момента обострения конфликта в октябре 2023 года возросло до 53 762, еще 122 197 человек пострадали. Число убитых с 18 марта 2025 года достигло 3613, 10 156 палестинцев были ранены.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в Газе - освобождение всех заложников. Палестина возложила ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.