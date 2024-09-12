В Германии бастуют работники металлургической и электротехнической промышленности

В Германии начались забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности. В солидарность с ними свой протест выразили сотрудники автоконцернов Volkswagen и BMW, на подходе - Audi.

Как заявляют организаторы акции, это лишь ее первый этап. Бастующие отказались выполнять свои обязанности, что привело к сбоям в работе заводов. Протест вызвало решение руководства ряда компаний уволить сотрудников или закрыть производства ради экономии. Так, например, Volkswagen намерен сократить 30 тыс. человек и прикрыть как минимум три своих производства в Германии.