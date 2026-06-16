В Германии идет беспрецедентное сокращение рабочих мест

Экономика Германии переживает тяжелый кризис. Потеря рабочих мест в немецкой промышленности бьет рекорды. Только за апрель металлургический и электротехнический секторы лишились почти 16 тыс. специалистов - это самый высокий месячный показатель за последние 6 лет.

Всего же за 2026 год индустриальный костяк ФРГ потерял более 100 тыс. рабочих мест по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Эксперты называют ситуацию системной деградацией. Число вакансий сокращается на протяжении последних 2,5 лет.

Прогнозы не сулят ничего хорошего: если текущая негативная динамика сохранится, под угрозой увольнения окажутся еще 300 тыс. человек.