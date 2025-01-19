В Германии призывают немедленно депортировать всех украинцев. В партии "Альтернатива для Германии" призвали выслать всех беженцев, включая украинцев, а их там свыше 1 млн 200 тыс. человек. В партии отметили, что Украина - большая страна, где есть много мест для размещения беженцев. Они должны незамедлительно покинуть Германию, включая уклонистов.



А для того чтобы украинцы как можно скорее покинули страну, было предложено заменить денежную помощь на продуктовые наборы.



Впрочем, в Европе уже не скрывают усталость от засидевшихся гостей. Недавно об этом откровенно заявил и министр обороны Польши.