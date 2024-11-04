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В Германии продолжаются массовые протесты. Чем возмущены немцы?

Массовые протесты продолжаются в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия.

Здесь вот уже несколько недель практически изо дня в день проходят многотысячные манифестации, которые чередуются с предупредительными забастовками.

Требования повышения зарплат сопровождаются протестами против сокращения социальных расходов бюджета. Дело в том, что в 2025 году поддержка самых уязвимых граждан сократится в этой федеральной земле на 83 млн евро. Власти не делают акцента на причинах, но на днях объяснение таковым дала министр иностранных дел Бербок: для финансирования войны в Украине приходится сокращать помощь детям и малоимущим.

Довольно безрадостную картину являет собой и ситуация в немецкой экономике в целом. По итогам года власти ожидают 22 тыс. банкротств. В 2025-м прогнозируют дальнейший рост их числа - как минимум до 23 тыс. И ладно бы бесславно заканчивали свое существование компании-однодневки - крах терпят фирмы с богатой историей: например, 300-летняя сталелитейная компания "Лауххаммер" или 150-летняя пекарня "Шрутка".

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