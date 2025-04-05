В Германии временно прекратили прием беженцев по линии ООН

Германия временно приостановила добровольный прием беженцев в рамках программы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом говорится в материале агентства DPA со ссылкой на МВД ФРГ и управление Всемирной организации, сообщает ТАСС.

По данным агентства, такое решение связано с ведущимися переговорами о правящей коалиции между консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии. По итогам предварительных консультаций достигнута договоренность как можно скорее завершить программы добровольного приема беженцев и не участвовать в новых.