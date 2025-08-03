В Германии вводят новый сбор на электроэнергию

В Германии к счетам на оплату коммунальных услуг прибавится еще один пункт - новый сбор на электроэнергию.



Власти ФРГ вводят его для финансирования строительства резервных газовых электростанций, которые будут запускаться в случае нехватки обычной генерации. Например, при длительном безветрии или резком росте цен на рынке.



В 2030 году планируется создать резерв мощностью 20 ГВт. При этом станции будут получать деньги не за выработку электричества, а просто за готовность включиться при необходимости. Интересно, конечно, придумали.