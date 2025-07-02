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В Индии десятки человек погибли из-за наводнений и оползней
Автор:Редакция news.by
В Индии в разгаре сезон муссонных дождей. В штате Химачал-Прадеш из-за оползней и наводнений погиб по меньшей мере 51 человек, свыше 100 пострадали. Без вести пропавшими числятся 22 жителя.
В штате закрыто более 400 дорог, повреждены жилые дома, мосты, линии электропередачи, сельхозугодья. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности, ожидается ухудшение погодных условий. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности.