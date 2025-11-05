В Индии пассажирский поезд врезался в товарный состав - погибли 11 человек

ЧП произошло на железной дороге в Индии. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 20 пострадали.

Пассажирский поезд проехал на красный сигнал светофора и врезался в товарный состав. В пассажирском поезде погиб машинист, а один из вагонов оказался на крыше товарняка.