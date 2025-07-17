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В Ираке объявлен траур из-за гибели людей при пожаре в ТЦ
Автор:Редакция news.by
В Ираке объявлен трехдневный траур из-за гибели людей при пожаре в торговом центре. Трагедия произошла в городе Эль-Кут на востоке страны.
По последним данным, жертвами стали 63 человека, еще 40 пострадали, также есть пропавшие без вести. Здание почти полностью выгорело. Причина ЧП пока неизвестна.
Как пишут местные СМИ, злополучный ТЦ открылся меньше недели назад.
Местные власти начали расследование, пообещав, что оно будет полным и тщательным, а также предложили принять меры для предотвращения подобных происшествий в других торговых центрах страны.