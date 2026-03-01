3.75 BYN
В Иране началась процедура избрания нового лидера
В Иране начался процесс избрания нового верховного лидера после гибели в результате ударов США и Израиля Хаменеи. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики.
Дипломат напомнил, в Конституции прописана процедура, согласно которой при утрате верховного лидера нового выбирает Совет экспертов.
Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:
"В нашей Конституции предусмотрена четкая процедура, и она уже запущена. Сегодня создан переходный совет, в который входят президент, глава судебной власти и один из богословов - членов Совета стражей конституции. Эта тройка будет исполнять обязанности руководства до избрания нового лидера. Далее начнется процесс его избрания Советом экспертов. Предполагаю, что это займет непродолжительное время - возможно, один-два дня, после чего, если будет на то воля Аллаха, страна получит нового лидера".
Аракчи дополнил, что исключает смену политического режима в стране и назвал цель США и Израиля "невыполнимой миссией".