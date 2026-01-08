В Иране уже более 10 дней не утихают протесты из-за обвала нацвалюты

В разных городах Ирана уже более 10 дней не утихают протесты. На улицах происходят столкновения с силовиками и поджоги.

Протестующие, некоторые с оружием в руках, жгут здания военных администраций и силовых структур. По подсчетам, волнения охватили уже более 90 городов. Погибли 36 человек, задержаны свыше 2 тыс.

Сообщалось, что демонстранты якобы взяли под контроль город Кередж, но эта информация не подтверждается. Там накануне, как сообщают местные СМИ, иранские протестующие перекрыли улицу, а силовики в ответ открыли огонь.

Напомним, беспорядки в стране начались 28 декабря с забастовки торговцев, недовольных обвалом нацвалюты. Позже к ним присоединились студенты и оппозиционеры. Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану вмешательством в ситуацию, если власти будут жестко подавлять протесты.