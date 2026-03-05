В Иране в результате ударов США и Израиля погибли 1230 человек

Власти Ирана сообщают, число жертв агрессии достигло 1230 человек. Кроме того, с начала американо-израильской операции пострадали по меньшей мере 14 больниц.

Американо-израильская коалиция продолжает интенсивные бомбардировки Тегерана и других крупных иранских городов. Хотя Вашингтон и Тель-Авив заявляют, что удары носят точечный характер, в столице Ирана от ракетных ударов пострадали десятки жилых домов.

Персы проводят контратаки, в отношении военных объектов Израиля были нанесены удары по аэропорту Бэн Гурион и ряду правительственных зданий еврейского государства.

В конфликт вовлекаются все новые страны. После удара дронами по аэропорту Нахичевани президент Азербайджана распорядился принять ответные меры. Ильхам Алиев расценил удары как теракт и приказал привести все подразделения вооруженных сил страны в состояние боевой готовности.