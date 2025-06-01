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В Иркутской области БПЛА атаковали военную часть
В Иркутской области БПЛА атаковали военную частьnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f375c0a-00e6-4f18-8f38-0fff8d28e6e7/conversions/caddabc8-68c4-4c63-8532-60fc2bfc8f9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f375c0a-00e6-4f18-8f38-0fff8d28e6e7/conversions/caddabc8-68c4-4c63-8532-60fc2bfc8f9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f375c0a-00e6-4f18-8f38-0fff8d28e6e7/conversions/caddabc8-68c4-4c63-8532-60fc2bfc8f9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f375c0a-00e6-4f18-8f38-0fff8d28e6e7/conversions/caddabc8-68c4-4c63-8532-60fc2bfc8f9a-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Иркутской области в поселке Средний дроны атаковали военную часть. Такую информацию предоставил губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает ТАСС.
"На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район", - написал Кобзев.
Угрозы жизни и здоровью жителей после атаки дронов в Приангарье нет, подчеркнул губернатор.