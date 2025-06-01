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В Иркутской области БПЛА атаковали военную часть

В Иркутской области БПЛА атаковали военную часть

В Иркутской области в поселке Средний дроны атаковали военную часть. Такую информацию предоставил губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает ТАСС.

"На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район", - написал Кобзев.

Угрозы жизни и здоровью жителей после атаки дронов в Приангарье нет, подчеркнул губернатор.

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атака БПЛАИркутская область