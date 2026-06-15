В Испании из-за пожаров сгорело свыше 330 га лесных массивов

Из-за прямой угрозы для жизни власти экстренно эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов. Густой дым и опасное приближение пламени вынудили полицию перекрыть движение по ряду ключевых автомагистралей.

На месте работают десятки пожарных бригад и тяжелая техника, с воздуха им помогает авиация. Специалисты тем временем прогнозируют, что это только начало сильнейшего сезона лесных пожаров в Европе.