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В Испании из-за пожаров сгорело свыше 330 га лесных массивов
Автор:Редакция news.by
Масштабный лесной пожар в испанской Галисии вышел из-под контроля. Огонь уже уничтожил свыше 330 га лесных массивов.
Из-за прямой угрозы для жизни власти экстренно эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов. Густой дым и опасное приближение пламени вынудили полицию перекрыть движение по ряду ключевых автомагистралей.
Тушение осложняют экстремальные погодные условия: в регионе установилась жара выше 30 градусов, а ситуацию усугубляют мощные порывы ветра.
На месте работают десятки пожарных бригад и тяжелая техника, с воздуха им помогает авиация. Специалисты тем временем прогнозируют, что это только начало сильнейшего сезона лесных пожаров в Европе.