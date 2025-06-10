В Израиле отрицают слова посла в Украине о поставке Киеву систем Patriot

Израиль не осуществлял передачу Украине систем противовоздушной обороны Patriot, полученных от США и использовавшихся в 1990-х годах, заявили в МИД Израиля в ответ на просьбу дать комментарий на соответствующее заявление израильского посла в Украине Михаила Бродского. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее Бродский выступил с утверждением, что Израиль во время украинского конфликта передал Киеву системы ПВО Patriot, полученные от США и использовавшиеся в 1990-х годах. Когда именно системы были переданы Киеву и в каком количестве, посол не уточнил. При этом газета The New York Times в начале мая сообщала, что Украина может получить дополнительные системы ПВО за счет переброски Patriot, в том числе из Израиля.