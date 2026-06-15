В Калифорнии при крушении бомбардировщика погибли 8 человек

8 человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика Б-52 в Калифорнии. Самолет выполнял плановый испытательный полет в рамках программы модернизации радиолокационного оборудования.

Авария произошла через несколько минут после взлета с авиабазы Эдвардс, спасти никого не удалось. Экипаж включал военнослужащих, гражданских сотрудников и подрядчиков..