Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

В Калифорнии при крушении бомбардировщика погибли 8 человек

8 человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика Б-52 в Калифорнии. Самолет выполнял плановый испытательный полет в рамках программы модернизации радиолокационного оборудования.

Авария произошла через несколько минут после взлета с авиабазы Эдвардс, спасти никого не удалось. Экипаж включал военнослужащих, гражданских сотрудников и подрядчиков..

Б-52 находится в эксплуатации с 1955 года, последняя катастрофа с жертвами произошла в 2008 году.

Разделы:

В миреПроисшествияСША

Теги:

Калифорниякрушение самолета