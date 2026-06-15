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В Калифорнии при крушении бомбардировщика погибли 8 человек
Автор:Редакция news.by
8 человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика Б-52 в Калифорнии. Самолет выполнял плановый испытательный полет в рамках программы модернизации радиолокационного оборудования.
Авария произошла через несколько минут после взлета с авиабазы Эдвардс, спасти никого не удалось. Экипаж включал военнослужащих, гражданских сотрудников и подрядчиков..
Б-52 находится в эксплуатации с 1955 года, последняя катастрофа с жертвами произошла в 2008 году.