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В Калифорнии растет количество жертв пожаров, огонь охватил более 16 тыс. га
Количество жертв из-за лесных пожаров в Калифорнии продолжает расти - уже погибли 24 человека. Без вести пропавшими считаются более десятка местных жителей. Огонь охватил более 16 тыс. га.
Губернатор штата заявил, что пожары могут стать одним из самых разрушительных бедствий в истории США. В зоне повышенного риска возникновения возгораний в Калифорнии проживают свыше 8 млн человек. При этом, сообщает ряд СМИ, причиной возгораний мог стать оборванный провод на одной из линий электропередачи.
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