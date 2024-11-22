В Калифорнии растет количество жертв пожаров, огонь охватил более 16 тыс. га

Количество жертв из-за лесных пожаров в Калифорнии продолжает расти - уже погибли 24 человека. Без вести пропавшими считаются более десятка местных жителей. Огонь охватил более 16 тыс. га.

Губернатор штата заявил, что пожары могут стать одним из самых разрушительных бедствий в истории США. В зоне повышенного риска возникновения возгораний в Калифорнии проживают свыше 8 млн человек. При этом, сообщает ряд СМИ, причиной возгораний мог стать оборванный провод на одной из линий электропередачи.