В Хьюстоне вспыхнул мощный пожар на предприятии по переработке отходов

Крупный экологический инцидент в американском штате Техас. На юго-востоке Хьюстона вспыхнул мощный пожар на предприятии по переработке отходов. Столб густого черного дыма от горящих автомобильных шин и пластикового мусора поднялся над городом на сотни метров и виден издалека.



Как заявляют местные власти, к ликвидации огня на площади размером с футбольное поле экстренно привлечены около 200 пожарных и спецтехника. Причина возгорания пока не установлена. По данным СМИ, руководство предприятия уже дважды привлекалось к ответственности за незаконное сжигание отходов.