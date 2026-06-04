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В Киеве демонтировали памятник Булгакову
Автор:Редакция news.by
В Киеве снесли памятник Булгакову, расположенный на Андреевском спуске. В соцсетях появилась видеозапись, как замотанную скульптуру увозят рабочие.
Официально это объясняется "пересмотром подходов к историческому и культурному наследию".
29 марта 2024 года экспертная комиссия Института национальной памяти Украины объявила одного из самых известных уроженцев Киева "символом российской имперской политики", "имперцем по мировоззрению" и "ярым украинофобом".
Теперь на месте памятника - пустое место.