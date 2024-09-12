ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Киеве демонтируют памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке. В чем логика?

Украина продолжает борьбу с памятью. В Киеве демонтируют памятники Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а монумент Михаилу Глинке уберут на хранение.

Правда, логика здесь странная, ведь писатель Булгаков родился в Киеве и провел там юные годы. Поэтесса Ахматова переехала в украинскую столицу после развода родителей, написала первый сборник и взяла псевдоним, а монумент композитору Глинке считается одним из немногих сохранившихся в городе дореволюционных памятников.

Впрочем, Украину давно уже не понять ни умом, ни сердцем.

памятники

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все