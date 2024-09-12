Украина продолжает борьбу с памятью. В Киеве демонтируют памятники Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а монумент Михаилу Глинке уберут на хранение.

Правда, логика здесь странная, ведь писатель Булгаков родился в Киеве и провел там юные годы. Поэтесса Ахматова переехала в украинскую столицу после развода родителей, написала первый сборник и взяла псевдоним, а монумент композитору Глинке считается одним из немногих сохранившихся в городе дореволюционных памятников.