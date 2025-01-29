В Киеве рассказали, сколько украинских СМИ зависимы от США

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С 2022 года 90 % украинских медиа и СМИ находятся в зависимости от США и их грантов. Об этом заявила глава киевского Института массовой информации.
Общеизвестное Оксана Романюк раскрыла в эфире местного радио, отметив, что в первый год украинского конфликта рекламный рынок упал более чем на 90 %. На выручку совершенно неожиданно пришли американские денежные вливания.
Теперь работоспособность украинских СМИ и медиа находится под угрозой. Напомним, Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам.