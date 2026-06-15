Министерство обороны России официально заявило, что причиной повреждения Киево-Печерской лавры стало попадание ракеты американского комплекса ПВО Patriot, запущенной украинской стороной.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что некорректная работа комплекса ПВО могла быть вызвана тем, что западные страны передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности.

В ведомстве отметили, что не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Реакция на инцидент в очередной раз продемонстрировала двойные стандарты европейской дипломатии. Ее глава Кая Каллас возложила ответственность за инцидент на Москву.