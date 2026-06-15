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В Киево-Печерскую лавру попала ракета Patriot
Министерство обороны России официально заявило, что причиной повреждения Киево-Печерской лавры стало попадание ракеты американского комплекса ПВО Patriot, запущенной украинской стороной.
Оборонное ведомство подчеркнуло, что некорректная работа комплекса ПВО могла быть вызвана тем, что западные страны передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности.
В ведомстве отметили, что не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.
Реакция на инцидент в очередной раз продемонстрировала двойные стандарты европейской дипломатии. Ее глава Кая Каллас возложила ответственность за инцидент на Москву.
Российская сторона не раз подчеркивала, что Запад закрывает глаза на некорректную работу украинской ПВО в жилых кварталах и намеренные атаки ВСУ на российские объекты культурного наследия.