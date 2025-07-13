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В Киевской области мужчина взорвал гранату - ранены пять сотрудников полиции
Автор:Редакция news.by
В Киевской области мужчина взорвал гранату - ранены пять сотрудников полицииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b6331d5-3f1c-4637-9f9d-78dc90fc84d0/conversions/6241d3e1-9ad6-4252-88b2-bd79f9f04898-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b6331d5-3f1c-4637-9f9d-78dc90fc84d0/conversions/6241d3e1-9ad6-4252-88b2-bd79f9f04898-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b6331d5-3f1c-4637-9f9d-78dc90fc84d0/conversions/6241d3e1-9ad6-4252-88b2-bd79f9f04898-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b6331d5-3f1c-4637-9f9d-78dc90fc84d0/conversions/6241d3e1-9ad6-4252-88b2-bd79f9f04898-xl-___webp_1920.webp 1920w
Пять полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты в Киевской области при попытке обезвредить преступника. Об этом 13 июля пишут в Telegram-канале Нацполиции Украины, информирует iz.ru.
Правоохранители приехали на вызов в село Михайловка-Рубежовка, где 41-летний мужчина угрожал своей семье применением гранаты и огнестрельного оружия. Увидев прибывших полицейских, он бросил в них опасный боеприпас.
Сотрудники полиции в ответ произвели выстрелы в сторону нападавшего, преступник погиб на месте происшествия. При этом от взрыва гранаты пострадали пять полицейских.
Фото: РИА Новости