В Киевской области мужчина взорвал гранату - ранены пять сотрудников полиции

Пять полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты в Киевской области при попытке обезвредить преступника. Об этом 13 июля пишут в Telegram-канале Нацполиции Украины, информирует iz.ru.

Правоохранители приехали на вызов в село Михайловка-Рубежовка, где 41-летний мужчина угрожал своей семье применением гранаты и огнестрельного оружия. Увидев прибывших полицейских, он бросил в них опасный боеприпас.

Сотрудники полиции в ответ произвели выстрелы в сторону нападавшего, преступник погиб на месте происшествия. При этом от взрыва гранаты пострадали пять полицейских.