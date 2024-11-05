В Кишиневе готовятся объявить ЧП в энергетике с 16 декабря. Что случилось?

Предполагается, что действовать он будет с 16 декабря и вплоть до урегулирования вопроса о поставках газа как в саму Молдову, так и в Приднестровье. Граждан страны предупреждают также о возможных отключениях электричества, связанных с дефицитом энергоносителей.