3.35 RUB
3.48 USD
3.66 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Кишиневе готовятся объявить ЧП в энергетике с 16 декабря. Что случилось?
Молдавский премьер обратился к парламенту страны с просьбой ввести режим чрезвычайного положения в энергетике.
Предполагается, что действовать он будет с 16 декабря и вплоть до урегулирования вопроса о поставках газа как в саму Молдову, так и в Приднестровье. Граждан страны предупреждают также о возможных отключениях электричества, связанных с дефицитом энергоносителей.
Основной причиной проблем является отказ Кишинева оплатить 700 млн долларов долга Газпрому - даже факт своей задолженности Молдова признавать отказывается.
Президент
Все
Лукашенко о России: Мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа и нефтепродуктов
Лукашенко обозначил главные стратегические направления развития Союзного государства
Лукашенко заявил, что в союзной "двойке" Беларусь и Россия смогли полно реализовать свой потенциал
Лукашенко: При санкционном давлении Беларусь и Россия не просто выстояли, а стали сильнее
Политика
Все
Общество
Все
Союзному государству - 25 лет. О важности Союза рассказал Дмитрий Швайба
Профсоюзы Беларуси мониторят температурный режим на рабочих местах
Останки не менее 300 человек обнаружены в захоронении времен ВОВ в Могилеве
Белорусские правоохранители и полиция Дубая намерены укреплять взаимодействие в сфере медобеспечения
В мире
Все
Лавров: У нас нет намерения уничтожать украинский народ
Лавров о Трампе: Он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски
Есть ли каналы связи между Россией и США, ответил Лавров
Лавров о Западе: Мы готовы направить дополнительные "сообщения", если не сделают необходимых выводов
Регионы
Все
Происшествия
Все