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В Кишиневе готовятся объявить ЧП в энергетике с 16 декабря. Что случилось?

Молдавский премьер обратился к парламенту страны с просьбой ввести режим чрезвычайного положения в энергетике.

Предполагается, что действовать он будет с 16 декабря и вплоть до урегулирования вопроса о поставках газа как в саму Молдову, так и в Приднестровье. Граждан страны предупреждают также о возможных отключениях электричества, связанных с дефицитом энергоносителей.

Основной причиной проблем является отказ Кишинева оплатить 700 млн долларов долга Газпрому - даже факт своей задолженности Молдова признавать отказывается.

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