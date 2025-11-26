В Китае начато серийное производство гиперзвуковых ракет YKJ-1000

Китайская компания объявила о начале серийного производства гиперзвуковой ракеты YKJ-1000, причем их стоимость будет в 10 раз ниже, чем у традиционных ракет.

Это первый случай, когда частная компания предложила китайской армии оружие стратегического уровня. По информации разработчиков, ракета развивает скорость от 5 до 7 махов, совершает управляемый полет в течение 6 минут и имеет дальность от 500 до 1300 км.

Пусковая установка выполнена в форме стандартного морского контейнера, что позволяет осуществлять ее мобильное развертывание как на суше, так и на море.