В Китае начато серийное производство гиперзвуковых ракет YKJ-1000
Автор:Редакция news.by
Китайская компания объявила о начале серийного производства гиперзвуковой ракеты YKJ-1000, причем их стоимость будет в 10 раз ниже, чем у традиционных ракет.
Это первый случай, когда частная компания предложила китайской армии оружие стратегического уровня. По информации разработчиков, ракета развивает скорость от 5 до 7 махов, совершает управляемый полет в течение 6 минут и имеет дальность от 500 до 1300 км.
Пусковая установка выполнена в форме стандартного морского контейнера, что позволяет осуществлять ее мобильное развертывание как на суше, так и на море.
Представитель компании заявил, что ракета предназначена для быстрых точных ударов по высокоценным целям в глубине территории противника, а также способна вести высокоскоростную разведку.