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В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Внедорожник въехал в толпу людей в китайском городе Чжухай. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на гонконгское издание "Синдао жибао".
По данным газеты, автомобиль выехал на тротуар около спортивного комплекса. "Внедорожник проехал мимо спортивного центра Чжухай на высокой скорости и сбил большое количество людей, находившихся поблизости. После этого автомобиль скрылся", - отмечается в материале.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадали около 20 человек. Известно, что 62-летний водитель внедорожника попытался скрыться с места преступления, однако полиции удалось его задержать.
Пока неизвестно, являлся ли наезд на людей несчастным случаем или намеренным действием. По факту произошедшего начато расследование.
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