В Колумбии правый кандидат лидирует во втором туре с минимальным отрывом

В Колумбии завершился второй тур президентских выборов. В ходе напряженной борьбы, по предварительным данным, победил представитель правоцентристов - Абелардо де ла Эсприэлья набирает 49,7 % голосов.

Его соперника поддержало на процент меньше избирателей. Впрочем, официальные результаты еще не объявлены. Кроме того, в Верховном суде страны левые пытаются обжаловать результаты первого тура: там вызывают подозрения итоги голосования по нескольким участкам, и потому неясна судьба 400 тыс. голосов.

Если все же победителем будет объявлен представитель правых, то Колумбию ждет резкое изменение внутри- и внешнеполитического курса.