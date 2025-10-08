3.69 BYN
В Конго в ожесточенном столкновении пострадали 2 депутата
Автор:Редакция news.by
В парламенте центральной провинции Демократической Республики Конго произошла ожесточенная драка между депутатами.
Избранники народные пустили в ход не только кулаки, но и мебель, использовалось также холодное оружие.
Столкновения в храме законодательной власти продолжались несколько часов. Только чудом никто не погиб: двое депутатов с серьезными ранениями доставлены в тюрьму, за их жизни сейчас борются врачи.