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В Курске 6 человек пострадали после атаки ВСУ на пляж
Две женщины, мужчина и ребенок пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на пляж "Городской" в Курске, пишет ТАСС.
Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"В результате атаки на пляж "Городской" в городе Курске пострадали четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок", - написал он.
Как сообщил Хинштейн, по предварительным данным, у мужчины проникающее ранение в грудную клетку, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. "У двух женщин и ребенка ожоги - их везут в областную больницу. Всем будет оказана необходимая помощь. Их состояние буду держать на контроле", - добавил он.
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Количество раненых после атаки ВСУ на городской пляж в Курске возросло до шести человек. Три человека скончались - временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Хинштейн.