В Курске 6 человек пострадали после атаки ВСУ на пляж

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Две женщины, мужчина и ребенок пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на пляж "Городской" в Курске, пишет ТАСС.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"В результате атаки на пляж "Городской" в городе Курске пострадали четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок", - написал он.

Как сообщил Хинштейн, по предварительным данным, у мужчины проникающее ранение в грудную клетку, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. "У двух женщин и ребенка ожоги - их везут в областную больницу. Всем будет оказана необходимая помощь. Их состояние буду держать на контроле", - добавил он.

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