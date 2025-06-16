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В Латвии арестовали экс-депутата Росликова, выступившего в защиту русского языка

В Латвии задержали бывшего депутата местного Сейма Алексея Росликова. Он стал известен после того, как с трибуны парламента выступил в защиту русского языка.

По его словам, власти почти половину страны хотят отправить в языковое гетто. Росликов даже бросил фразу: "Так арестуйте же меня за то, что я говорю по-русски!"

Уголовное дело возбудили еще на прошлой неделе, а 16 июня Росликова отправили за решетку именно за речь на русском языке.

Латвия