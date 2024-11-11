В Латвии изменили правила въезда в страну на автомобиле

С 1 января 2025 года транспортные средства, зарегистрированные за пределами Латвии (за исключением государств - членов ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии), до въезда на территорию данной страны подлежат обязательному декларированию через портал электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения Латвии.

Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете со ссылкой на генеральное консульство Беларуси в Даугавпилсе.

Данное требование не распространяется на транспортные средства, которые принадлежат лицу, пользующемуся иммунитетами и привилегиями в соответствии с нормами международного права, обязательными для Латвии; а также лицу, отправляющемуся в краткосрочную поездку, включая транзит, для выполнения официальных функций или для оказания технической поддержки латвийскому либо иностранному дипломатическому или консульскому представительству либо международной организации.