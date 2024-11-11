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В Латвии изменили правила въезда в страну на автомобиле
С 1 января 2025 года транспортные средства, зарегистрированные за пределами Латвии (за исключением государств - членов ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии), до въезда на территорию данной страны подлежат обязательному декларированию через портал электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения Латвии.
Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете со ссылкой на генеральное консульство Беларуси в Даугавпилсе.
Данное требование не распространяется на транспортные средства, которые принадлежат лицу, пользующемуся иммунитетами и привилегиями в соответствии с нормами международного права, обязательными для Латвии; а также лицу, отправляющемуся в краткосрочную поездку, включая транзит, для выполнения официальных функций или для оказания технической поддержки латвийскому либо иностранному дипломатическому или консульскому представительству либо международной организации.
За использование в дорожном движении на территории Латвии незадекларированного транспортного средства на его водителя может быть наложен штраф в размере от 55 до 140 евро.
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