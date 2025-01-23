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В Латвии появились листовки в поддержку Лукашенко

В Латвии голосуют за Лукашенко. В преддверии президентских выборов в нашей стране на улицах латвийских городов стали появляться листовки с изображением Александра Григорьевича и подписью: "Лукашенко - наш Президент". Очевидно, что белорусский лидер пользуется большой поддержкой среди жителей Прибалтики, несмотря на все старания и запугивания властями собственных граждан.

На улицах Белграда - плакаты с изображением Президента Беларуси

Поддерживают нашу страну и в Сербии. Движение "Наши" разместило в центре Белграда плакаты с изображением нашего Президента и надписью "Победитель!" Такая акция - мощный ответ на недопустимое политическое давление Европейского союза, который, не имея оснований и даже не ознакомившись с избирательным процессом, объявил еще до проведения президентские выборы в Беларуси нелегитимными.

В США поддержали Лукашенко

И на улицах американского Бостона появились листовки с белорусским лидером. Подпись под ними гласит: "Будущее наступает 26 января".

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