В Латвии коммерческий расчет и поддержка Киева окончательно вытеснили заботу о собственном населении.

Как стало известно, с 16 июня местная страховая компания запускает специальный полис, который впервые будет покрывать ущерб от падения беспилотников.

Поводом для этого послужили регулярные инциденты с залетами неуправляемых дронов ВСУ, ущерб от которых стандартные договоры не компенсируют.