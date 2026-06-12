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В Латвии появятся страховки, покрывающие ущерб от падения БПЛА
Автор:Редакция news.by
В Латвии коммерческий расчет и поддержка Киева окончательно вытеснили заботу о собственном населении.
Как стало известно, с 16 июня местная страховая компания запускает специальный полис, который впервые будет покрывать ущерб от падения беспилотников.
Поводом для этого послужили регулярные инциденты с залетами неуправляемых дронов ВСУ, ущерб от которых стандартные договоры не компенсируют.
Однако воспользоваться предложением смогут исключительно юридические лица. Простых граждан Министерство финансов Латвии фактически оставило один на один с угрозой.