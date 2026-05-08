Министр обороны Латвии готов уйти в отставку после инцидента с упавшими в стране БПЛА

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку после инцидента с упавшими в стране беспилотниками. Ранее его ухода с поста потребовали представители латвийских оппозиционных партий.

Спрудс подтвердил, что основной версией инцидента остается украинское происхождение дронов. Он также рассказал, что расследование и взаимодействие с украинской стороной продолжаются. Окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки. Это по крайней мере не помешало латвийскому МИД вручить ноту протеста временному поверенному в делах России в Латвии.