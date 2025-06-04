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В Латвии требуют запретить русский язык

Всего за несколько дней до муниципальных выборов в Латвии в cейм внесена декларация, в которой русификация приравнивается к преступной деятельности, а русский язык объявляется угрозой государственности.

Автором выступила оппозиционная партия "Национальное объединение", которая таким способом решила увеличить свою популярность в националистических кругах.

При этом речь идет не просто о политическом заявлении, а о попытке юридически закрепить курс на полное вытеснение русского языка из общественного пространства, то есть оформить в виде официальной государственной стратегии.

русский языкЛатвия