В Латвии закроют часть железнодорожных маршрутов. Всему виной недостаток финансирования. Для полноценной работы всей сети ж/д путей страны не хватает 40 % средств.

За последние 10 лет объем перевозок по железным дорогам Латвии упал в 7 раз. Эксперты связывают это со снижением транзита из России. Часть товаров перенаправляется в другие порты. Кроме того, вдвое сократилась протяженность латвийского железнодорожного полотна.