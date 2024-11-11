В Латвию прибыли 180 канадских военных

С началом года НАТО активизировалось в Прибалтике. 180 военнослужащих канадских вооруженных сил прибыли в Латвию для начала крупнейшей заграничной операции страны под названием "Уверенность". Заявленная цель - поддержка мер альянса по сдерживанию и обороне в Центральной и Восточной Европе.

Ранее в Минобороны Латвии заявили о планах до 2026-го разместить в стране около 5 тыс. военнослужащих стран НАТО. В частности, в течение этого года боевая группа расширенного присутствия альянса в стране достигнет полной боеготовности и будет насчитывать свыше 3,5 тыс. солдат.