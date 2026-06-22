В Вильнюсе заговорили о всеобщем призыве. Литва, похоже, окончательно решила перевести всю страну на военные рельсы.

Главный кандидат в премьеры Миндаугас Синкявичюс прямо заявил, что отсидеться на гражданке не удастся - каждый житель обязан поучаствовать в так называемом обеспечении безопасности. Об этом сообщают местные СМИ. Вместо развития экономики и решения социальных проблем, Вильнюс упорно продолжает раскручивать маховик милитаризма, а политическая элита увлеченно ищет внешние угрозы.