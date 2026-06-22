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В Литве предложили ввести всеобщий призыв
Автор:Редакция news.by
В Литве предложили ввести всеобщий призывnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f58462f-2a54-4e61-ad84-d4a53e171401/conversions/7a404242-38ee-461d-997d-77bb4e3128dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f58462f-2a54-4e61-ad84-d4a53e171401/conversions/7a404242-38ee-461d-997d-77bb4e3128dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f58462f-2a54-4e61-ad84-d4a53e171401/conversions/7a404242-38ee-461d-997d-77bb4e3128dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f58462f-2a54-4e61-ad84-d4a53e171401/conversions/7a404242-38ee-461d-997d-77bb4e3128dc-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Вильнюсе заговорили о всеобщем призыве. Литва, похоже, окончательно решила перевести всю страну на военные рельсы.
Главный кандидат в премьеры Миндаугас Синкявичюс прямо заявил, что отсидеться на гражданке не удастся - каждый житель обязан поучаствовать в так называемом обеспечении безопасности. Об этом сообщают местные СМИ. Вместо развития экономики и решения социальных проблем, Вильнюс упорно продолжает раскручивать маховик милитаризма, а политическая элита увлеченно ищет внешние угрозы.
Фото: РИА Новости