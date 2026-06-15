В Литве обнаружили главную угрозу для своей обороноспособности. Как заявил командующий Вооруженными силами республики Раймундас Вайкшнора, призывники массово теряют мотивацию и отказываются защищать родину просто потому, что в армии им невыносимо скучно.

Чтобы поднять боевой дух, генерал предложил срочно внедрять западные стандарты комфорта. Так, на полигоне Кайриай для унывающих солдат обещают построить полноценные зоны отдыха и современные бассейны.