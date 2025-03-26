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В Литве продлен запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Беларуси
В Литве продлили санкции в отношении белорусской и российской сельхозпродукции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Baltnews.
Комитет Сейма Литвы по делам села одобрил сегодня продление запрета на ввоз в республику белорусских и российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров еще на год - до 2 мая 2026 года. В 2024 году парламент Литвы принял законопроект о запрете импорта сельхозпродукции и кормов из Беларуси и России сроком на год с 3 июня 2024 года.
Как пишут литовские СМИ, поправку к закону об установлении ограничительных мер, которая продлевает санкции, поддержали также члены правящей партии "Заря Немана" и депутаты от фракции Союз крестьян и зеленых Литвы, которые воздержались от голосования во время представления поправки на пленарном заседании Сейма.
Telegraf.news пишет, что ранее ряд литовских депутатов выражали несогласие с запретом на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси и России. Они говорили, что из-за этих ограничений страна теряет доходы на сотни миллионов евро.
Между тем, как отмечает Baltnews, в Литве цены на молоко в феврале 2025 года поднялись на 30,3% по сравнению с февралем 2024 года. По словам представителя Сельскохозяйственного центра данных Ирмы Янкаускене, тенденция на подорожание в ближайшее время сохранится. Руководитель отдела продуктов питания портала Pricer Пятрас Чепкаускас признавал, что молочная промышленность Литвы "ползет вниз". Он отметил, что стоимость молочного сырья в балтийской республике является одной из самых высоких в Европе. Он также указал на существенное снижение производства молочной продукции в стране с 1991 года.