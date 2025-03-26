В Литве продлен запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Беларуси

В Литве продлили санкции в отношении белорусской и российской сельхозпродукции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Baltnews.

Комитет Сейма Литвы по делам села одобрил сегодня продление запрета на ввоз в республику белорусских и российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров еще на год - до 2 мая 2026 года. В 2024 году парламент Литвы принял законопроект о запрете импорта сельхозпродукции и кормов из Беларуси и России сроком на год с 3 июня 2024 года.

Как пишут литовские СМИ, поправку к закону об установлении ограничительных мер, которая продлевает санкции, поддержали также члены правящей партии "Заря Немана" и депутаты от фракции Союз крестьян и зеленых Литвы, которые воздержались от голосования во время представления поправки на пленарном заседании Сейма.

Telegraf.news пишет, что ранее ряд литовских депутатов выражали несогласие с запретом на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси и России. Они говорили, что из-за этих ограничений страна теряет доходы на сотни миллионов евро.