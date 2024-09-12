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В Литве в 2027 году развернут 5-тысячную бригаду ФРГ
Стали известны подробности размещения немецких военных в Литве. Ратификация договора между двумя странами состоится уже в 2025 году, позднее в прибалтийскую республику прибудут первые 500 военных, а полностью 5-тысячную бригаду бундесвера развернут в 2027 году, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе своего визита в Вильнюс.
Там не скрывают желания разместить у себя немецких военных раньше положенного. В день прибытия Писториуса в Литву сейм страны единогласно проголосовал за рассмотрение в срочном порядке подписанного менее чем две недели назад соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между ФРГ и Литвой. Оно же закладывает юридические основы пребывания немецких солдат и офицеров в стране.
Литва активно вооружается. Министерство обороны страны заключило контракт с местными производителями военных FPV-дронов на сумму в 1 млн долларов. Это соглашение - лишь часть оборонного плана Вильнюса по закупке 8 тыс. БПЛА. ВСУ планируется поставить 5 тыс. беспилотников, оставшиеся 3 тыс. от общего количества отдадут вооруженным силам Литвы.
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