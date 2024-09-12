В Литве в 2027 году развернут 5-тысячную бригаду ФРГ

Стали известны подробности размещения немецких военных в Литве. Ратификация договора между двумя странами состоится уже в 2025 году, позднее в прибалтийскую республику прибудут первые 500 военных, а полностью 5-тысячную бригаду бундесвера развернут в 2027 году, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе своего визита в Вильнюс.

Там не скрывают желания разместить у себя немецких военных раньше положенного. В день прибытия Писториуса в Литву сейм страны единогласно проголосовал за рассмотрение в срочном порядке подписанного менее чем две недели назад соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между ФРГ и Литвой. Оно же закладывает юридические основы пребывания немецких солдат и офицеров в стране.