В Литве запустили производство противодронных боеприпасов

Литовское государственное оружейное предприятие GGG официально начало выпуск специализированных патронов для борьбы с беспилотниками. Первая партия боеприпасов уже отправлена заказчикам в Швецию и Францию.

Интерес к закупке новинки уже проявили оборонные ведомства Чехии, Эстонии, Бельгии и Израиля. Патроны созданы в стандартных калибрах НАТО, что позволяет использовать их в обычном армейском стрелковом оружии без каких-либо доработок. Эффективная дальность поражения воздушных целей составляет до 100 м. Стоимость одной единицы - около 2 евро. Завод планирует выпускать до 5 млн противодронных патронов в год, что принесет предприятию порядка 10 млн евро выручки.