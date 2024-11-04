По меньшей мере 29 человек стали жертвами авиаудара Израиля по центру Бейрута, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Такие данные приводятся в сводке Центра по чрезвычайным операциям при Минздраве республики.

Как сообщалось ранее, противник дважды атаковал южный пригород, нанеся удары по зданиям в кварталах Эль-Джамус и Кафаат, где были обнаружены объекты, контролируемые "Хезболла".