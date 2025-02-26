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В Махачкале ликвидировали группу, готовившую теракт в Каспийске
Четырех человек, готовивших теракт в Каспийске на объекте МВД, нейтрализовали в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале. Об этом проинформировали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), сообщает ТАСС.
"В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Республике Дагестан контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске", - отметили в НАК.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. На месте боестолкновения и в находящемся поблизости тайнике правоохранители обнаружили гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.
По имеющимся данным, деятельность банды координировалась членами запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ее деятельность в РФ запрещена).