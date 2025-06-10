В Мексике протестующие сожгли чучело Трампа около посольства США

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Протестующие сожгли чучело американского президента Дональда Трампа. Таким образом демонстранты выразили несогласие с миграционной политикой администрации США, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jornada.

Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью 2 тыс. человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

"Чучело Трампа было сожжено 10 июня перед посольством США в Мексике в знак солидарности и протеста двунациональных организаций, собравшихся с требованием к правительству этой страны положить конец миграционным рейдам, проводимым в последнее время в Лос-Анджелесе агентами службы иммиграционного и таможенного контроля и федеральным бюро расследований", - говорится в публикации издания в понедельник.

По данным газеты, очередной протест перед американской дипмиссией в Мехико должен состояться во вторник.

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 млн долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.